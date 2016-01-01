Автомобиль врезался в столб в ДТП на Павелецкой набережной: тяжело пострадал водитель

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Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в результате которого автомобиль врезался в столб, пострадал 1 человек. На Павелецкой набережной, напротив дома № 8, произошло столкновение автомобилей "Шевроле" и "Ниссан Тиана". Автомобили двигались в сторону центра, по невыясненной причине водитель автомобиля "Ниссан" по касательно врезался в автомобиль "Шевроле", после чего изменил траекторию и врезался в столб. В результате ДТП водитель автомобиля "Ниссан" получил тяжёлые травмы, с открытой черепно-мозговой травмой и переломами его госпитализировали в одну из больниц города. От удара повредилась мачта городского освещения, упал плафон и оборвался высоковольтный провод. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.