Около десятка автомобилей пробили колёса в глубоких ямах на Варшавском шоссе

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На юге Москвы около десятка автомобилей пробили колёса, попав в несколько глубоких ям. На Варшавском шоссе, напротив № 67 во втором и третьем рядах образовалось около 4 глубоких ям, размером от 20 до 50 см в длину, 30 см в ширину и порядка 15-20 см в глубину. В течение короткого промежутка времени в них попало около 10 автомобилей. У многих автомобилистов оказались пробиты сразу по 2 колеса. У водителя автомобиля "БМВ" оказалась также повреждена задняя подвеска и пробито переднее колесо. Некоторые справились своими силами и поставили запасное колесо, а остальным пришлось дожидаться помощи эвакуаторов. На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые оформили данный вид ДТП. Чуть позже на место приехали дорожные рабочие и засыпали ямы щебёнкой. Данная мера помогла не на долго, щебёнку начали разносить колёсами по всей проезжей части и ямы вновь начали увеличиваться в глубину.