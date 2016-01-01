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Главная  /  Репортажи  /  Неудовлетворительное состояние подъезда жилого дома в районе Марьино в Москве

Неудовлетворительное состояние подъезда жилого дома в районе Марьино в Москве

Автор:
Edward Zakirov
Дата публикации:
11:50
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Очередной показатель того, как ГБУ "Жилищник" Марьино умышленно разрушает правление ТСЖ и создается совет дома, что бы получить полную власть над управлением. На видео один из примеров полной запущенности жилого дома района Марьино. По документам, которые предоставляет ГБУ "Жилищник" все работы производятся регулярно и вовремя, все как и должно быть. По факту же мы имеем вопиющее вранье и отмывание денег, так как дом уже давно превратился в хлев и помойку, в которой помимо терпящих это безобразие жильцов, поселились бомжи и крысы ( думаю, они тоже несколько недовольны и готовят свою жалобу). Лично мое впечатления от экскурсии с 18 - по 1 этаж было настолько ярким, как и пообещал наш главный герой, что свой ужин я отдал котам.

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