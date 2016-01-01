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Большие сугробы образовались после метели в Алтайском крае

Автор:
Иван Аненков
Дата публикации:
08:59
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В Алтайском крае, после очередной метели образовались большие сугробы. Местами их высота практически с человеческий рост.

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