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Главная  /  Репортажи  /  Город Камень-на-Оби не убирается от снега на протяжении всей зимы

Город Камень-на-Оби не убирается от снега на протяжении всей зимы

Автор:
protopopov7369
Дата публикации:
09:03
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Мы постоянно, девять месяцев живём в снегу. Чистка снега и вывоз снега, для администрации нашего города, незнакома. Весь этот снег, весной затопит всю улицу, и не только эту, со стороны реки ОБЬ, затопит весь ближайший берег. Если бы снег иногда вывозили или чистили нормально, то и весной не пришлось бы ходить по колено в грязи и воде. Как видно из ролика, снег чистится только возле дома самими жителями. Вот так мы живём в нашем славном городе Камень-на-Оби Алтайского края.

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Комментарии (0)

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