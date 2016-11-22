Город Камень-на-Оби не убирается от снега на протяжении всей зимы

Автор: protopopov7369 Дата публикации: 09:03

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Мы постоянно, девять месяцев живём в снегу. Чистка снега и вывоз снега, для администрации нашего города, незнакома. Весь этот снег, весной затопит всю улицу, и не только эту, со стороны реки ОБЬ, затопит весь ближайший берег. Если бы снег иногда вывозили или чистили нормально, то и весной не пришлось бы ходить по колено в грязи и воде. Как видно из ролика, снег чистится только возле дома самими жителями. Вот так мы живём в нашем славном городе Камень-на-Оби Алтайского края.