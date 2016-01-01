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Рабочие засыпают грязный снег белым в Казахстане

Автор:
northgrain
Дата публикации:
09:19
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"Припудривание" грязного снега чистым на одной из центральных улиц в городе Петропавловск в Казахстане

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