Автомобили застревают в снегу в Екатеринбурге

Автор: volum9 Дата публикации: 09:24

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В Екатеринбурге грузовые автомобили не могут преодолеть снежные завалы. Температура воздуха держится около 0 градусов, на дорогах снежная каша.