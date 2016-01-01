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Автомобили застревают в снегу в Екатеринбурге

Автор:
volum9
Дата публикации:
09:24
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В Екатеринбурге грузовые автомобили не могут преодолеть снежные завалы. Температура воздуха держится около 0 градусов, на дорогах снежная каша.

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