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Дороги завалены снегом в Уфе

Автор:
VRenat
Дата публикации:
09:29
  • 18
  • 1

В Уфе дороги завалены снегом. У мэрии нет денег на чистку дорог. Автомобилисты с трудом пробираются через снежные завалы.

  • 18
  • 1

Комментарии (1)

  • rufina_rufina
    10:18
    В селе Раевском Альшеевского района не то, что на автомобиле, даже пешком идти невозможно. Шестой день тракторов и в помине не видать.
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