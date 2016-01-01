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Обзор погоды в северо-восточном округе Москвы

Автор:
Sargo
Дата публикации:
09:36
  • 19
  • 1

На северо-востоке Москвы дороги незначительно заметены снегом. Температура воздуха −2 °C.

  • 19
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    10:31
    Передумал с окна .... ?
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