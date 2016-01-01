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В Москве идет мелкий снег

Автор:
tim777
Дата публикации:
09:59
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Около нуля градусов и гололедица ожидается в Москве в среду, 22 февраля, сообщает Гидрометцентр России. В течение дня будет идти снег, местами мокрый. На дорогах образуется гололедица. Днем ожидается -2... 0 градусов, а уже к вечеру температура опустится до минус семи градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. 23 февраля ночью столбики термометров опустятся до 9–11 градусов мороза. Но уже днем потеплеет до +1... +3 градусов. Также будет облачно и снежно. А вот порывы ветра местами будут достигать 12–17 метров в секунду. В пятницу, 24 февраля, ожидается -1... +1 градус ночью и +2... +4 днем. На дорогах образуется гололедица, а ветер может усилиться до 15 метров в секунду.

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