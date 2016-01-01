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Главная  /  Репортажи  /  Трактор опрокинулся в кювет в селе Налобиха Алтайского края

Трактор опрокинулся в кювет в селе Налобиха Алтайского края

Автор:
AndreyK
Дата публикации:
10:08
  • 24
  • 1

В селе Налобиха Алтайского края трактор опрокинулся в кювет. Пострадавших нет.

  • 24
  • 1

Комментарии (1)

  • AndreyK
    11:34
    Обидно было трактористу он был трезв)))
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