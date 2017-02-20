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Главная  /  Репортажи  /  Свалка снега в черте города Магнитогорск

Свалка снега в черте города Магнитогорск

Автор:
Кошелев Арсений
Дата публикации:
10:45
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Комунальщики по ночам сваливают снег в черте города, отчитываясь при этом, что вывозят за город.

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