На станции метро «Выставочная» в галерее «Метро» открылась фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто»
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 12:01
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В преддверии Дня защитника Отечества в галерее «Метро» на станции «Выставочная» Филёвской линии начинает свою работу новая экспозиция – «Герои России, какими их не видел никто». Здесь представлены фотографии людей с непростой судьбой, получивших высшую государственную награду Российской Федерации. Для пассажиров вход на выставку бесплатный.
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