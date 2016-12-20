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Главная  /  Репортажи  /  На станции метро «Выставочная» в галерее «Метро» открылась фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто»

На станции метро «Выставочная» в галерее «Метро» открылась фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
12:01
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В преддверии Дня защитника Отечества в галерее «Метро» на станции «Выставочная» Филёвской линии начинает свою работу новая экспозиция – «Герои России, какими их не видел никто». Здесь представлены фотографии людей с непростой судьбой, получивших высшую государственную награду Российской Федерации. Для пассажиров вход на выставку бесплатный.

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Комментарии (2)

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