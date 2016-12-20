На станции метро «Выставочная» в галерее «Метро» открылась фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 12:01

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В преддверии Дня защитника Отечества в галерее «Метро» на станции «Выставочная» Филёвской линии начинает свою работу новая экспозиция – «Герои России, какими их не видел никто». Здесь представлены фотографии людей с непростой судьбой, получивших высшую государственную награду Российской Федерации. Для пассажиров вход на выставку бесплатный.