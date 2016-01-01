На юго-востоке Москвы идёт снег

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 10:47

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На юго-востоке Москвы идёт снег. Таяние снега продолжается. Температура держится на отметке -3. На тротуарах и дорогая сохраняются большие лужи.