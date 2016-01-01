На стойке "Живое общения" в метро появилась ограниченая серия сувениров

Автор: Sargo Дата публикации: 10:49

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Ограниченная серия сувениров с изображением "Пушкина" появились на стойках "Живое общение" в Московском метрополитене.