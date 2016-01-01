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Мелкий снег идет на юго-западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
11:32
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В столице немного похолодало температура после плюсовой перешла в минус. Временами идёт мелкий снег.

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