Концерт одного из старейших военных духовых оркестров России проходит на станции метро «Комсомольская»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 13:56

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В канун Дня защитника Отечества на станции «Комсомольская» Сокольнической линии стала площадкой для выступления духового оркестра 154 отдельного комендантского Преображенского полка. Пассажиры могут услышать всеми известные мелодии виртуозной игрой одного из самых именитых военных музыкальных коллективов нашей страны. Праздничный концерт проходит в рамках подготовки к крупнейшему военно-музыкальному фестивалю «Спасская башня», который пройдёт в этом году на Красной площади уже в десятый, юбилейный раз.