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В Москве открыли мемориальную доску маршалу артиллерии В.И. Казакову

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:19
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На Ростовской набережной, на фасаде дома номер 5 в Москве, открыли мемориальную доску маршалу артиллерии В.И. Казакову.

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