В Москве открыли мемориальную доску маршалу артиллерии В.И. Казакову

Автор: Uwis Дата публикации: 14:19

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На Ростовской набережной, на фасаде дома номер 5 в Москве, открыли мемориальную доску маршалу артиллерии В.И. Казакову.