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Полка для обмена книгами появилась в Московском метро

Автор:
Sargo
Дата публикации:
14:44
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В вестибюле станции Пушкинская на стойке "Живое общение" появилась полка для обмена книг пассажирами.

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