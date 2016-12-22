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Торжественное награждение победителей фото-квеста Московского метрополитена

Автор:
Sargo
Дата публикации:
15:49
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На станции метро Комсомольская состоялось награждение победителей фото-квеста Московского метрополитена.

  • 13
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