В вестибюле станции «Пушкинская» открыли первую полку для обмена книгами
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 16:17
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В вестибюле станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии открыли первую полку для обмена книгами. Любой желающий может придти и отдать или взять на время книгу на стойке "Живое общение". Если проект станет успешным, то его реализуют на других станциях со стойками "Живое общение". Интервью: Юлия Темникова - и.о. начальник службы пассажирских сервисов на Московском метрополитене.
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