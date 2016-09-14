В вестибюле станции «Пушкинская» открыли первую полку для обмена книгами

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 16:17

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В вестибюле станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии открыли первую полку для обмена книгами. Любой желающий может придти и отдать или взять на время книгу на стойке "Живое общение". Если проект станет успешным, то его реализуют на других станциях со стойками "Живое общение". Интервью: Юлия Темникова - и.о. начальник службы пассажирских сервисов на Московском метрополитене.