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Главная  /  Репортажи  /  В вестибюле станции «Пушкинская» открыли первую полку для обмена книгами

В вестибюле станции «Пушкинская» открыли первую полку для обмена книгами

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
16:17
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В вестибюле станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии открыли первую полку для обмена книгами. Любой желающий может придти и отдать или взять на время книгу на стойке "Живое общение". Если проект станет успешным, то его реализуют на других станциях со стойками "Живое общение". Интервью: Юлия Темникова - и.о. начальник службы пассажирских сервисов на Московском метрополитене.

  • 40
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    17:23
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 17:17 http://www.mskagency.ru/materials/2640530 22.02.17
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