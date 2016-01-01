Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На станции «Комсомольская» состоялось торжественное награждение победителей фото-квеста Московского метрополитена, приуроченного ко Дню защитника Отечества

На станции «Комсомольская» состоялось торжественное награждение победителей фото-квеста Московского метрополитена, приуроченного ко Дню защитника Отечества

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
16:38
  • 20
  • 0

На станции «Комсомольская» Сокольнической линии состоялось торжественное награждение победителей фото-квеста Московского метрополитена, приуроченного ко Дню защитника Отечества. Участникам нужно было сфотографироваться у определённых панно и памятников на станциях московского метро, выложить снимки в Instagram и собрать больше всех лайков. По результатам конкурса были определены 23 победителя. Они получили тематическую карту «Тройка», выпущенную ограниченным тиражом. Интервью: Юлия Темникова - и.о. начальник службы пассажирских сервисов на Московском метрополитене

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
17:44 | Ekaterina Sokolova
Рыжая вода из-под крана течёт в одном из домов в Москве
6 0
17:41 | Uwis
Виталия Чуркина похоронят 24 февраля на Троекуровском кладбище
40 1
16:17 | Гринфельд Павел
В вестибюле станции «Пушкинская» открыли первую полку для обмена книгами
59 1
13:56 | Гринфельд Павел
Концерт одного из старейших военных духовых оркестров России проходит на станции метро «Комсомольская»