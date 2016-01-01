На станции «Комсомольская» состоялось торжественное награждение победителей фото-квеста Московского метрополитена, приуроченного ко Дню защитника Отечества

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 16:38

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На станции «Комсомольская» Сокольнической линии состоялось торжественное награждение победителей фото-квеста Московского метрополитена, приуроченного ко Дню защитника Отечества. Участникам нужно было сфотографироваться у определённых панно и памятников на станциях московского метро, выложить снимки в Instagram и собрать больше всех лайков. По результатам конкурса были определены 23 победителя. Они получили тематическую карту «Тройка», выпущенную ограниченным тиражом. Интервью: Юлия Темникова - и.о. начальник службы пассажирских сервисов на Московском метрополитене