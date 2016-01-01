Рыжая вода из-под крана течёт в одном из домов в Москве

Автор: Ekaterina Sokolova Дата публикации: 17:44

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Вот такая вода течет из-под крана в московской пятиэтажке. Наверно, так убеждают в необходимости ее сноса.