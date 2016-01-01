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Главная  /  Репортажи  /  Оттепель в посёлке Зубчаниновке города Самара

Оттепель в посёлке Зубчаниновке города Самара

Автор:
iprizzzak
Дата публикации:
02:16
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  • 0

Свеже отремонтированную дорогу залило полностью. Ждем ям.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

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