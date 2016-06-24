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Главная  /  Репортажи  /  В Спортивном комплексе Углянец торжественно подняли официальный флаг села Углянец

В Спортивном комплексе Углянец торжественно подняли официальный флаг села Углянец

Автор:
Maksim Alekhin
Дата публикации:
02:15
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В селе Углянец Воронежской области впервые в истории подняли флаг родного села.

  • 8
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