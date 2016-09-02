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Ко Дню Защитника Отечества в столице развесили флаги

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
19:22
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Флаги РФ и Москвы развесили на фасадах жилых домов и административных зданий к празднику Защитника Отечества.

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