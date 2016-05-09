Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Дорога в Днепропетровск, трасса Т0401 (Украина)

Дорога в Днепропетровск, трасса Т0401 (Украина)

Автор:
Аноним
Дата публикации:
02:32
  • 3
  • 1

Дорога Т0401 с Павлограда в Днепропетровск (Украина).

Видео к репортажу "Дорога в Днепропетровск, трасса Т0401 (Украина)" /reports/179208. Видео 1

  • 3
  • 1

Комментарии (1)

  • MRSlava
    03:08
    Уважаемый автор, редакция удалила часть видео, которая не относится к теме репортажа. Спасибо за понимание.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
02:16 | iprizzzak
Оттепель в посёлке Зубчаниновке города Самара
10 0
02:31 | Ксения Адреева
Парковка на тратуаре в Магнитогорске
42 0
30.01 13:19 | mreportertv
В Запорожье спасли провалившуюся под лёд собаку с помощью хоккейной клюшки
33 0
21.02 22:19 | Лилия Мудринина
Скользко и грязно в Смоленске из-за прокладывания канализации
162 0
09.05.2016 15:26 | megaprofi
Люди в камуфляже пытались устроить провокацию в Днепропетровске