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Вот так утилизируют снег в Челябинске

Автор:
Данила Белоусов
Дата публикации:
00:30
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Забросили кучи снега за забор и ждут, когда он сам растает. Вся эта грязь потечет в газон!

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Комментарии (0)

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