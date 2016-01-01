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Главная  /  Репортажи  /  Оттепель в Самаре вскрыла "старые проблемы" дворовых проездов

Оттепель в Самаре вскрыла "старые проблемы" дворовых проездов

Автор:
Демидова Наталья
Дата публикации:
00:20
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Зима, конечно доставляет автовладельцам много хлопот, но в одном вопросе она приносит им облегчение - скрывает под толстым слоем снега и льда дыры на асфальте. Но первая оттепель возвращает чувство реальности владельцам авто. Дыры в асфальте снова показали свои острые края и коварную глубину. Большую выдержку, сноровку, а также интуицию должны иметь водители, что бы заехать во двор и выехать из него. Те же проблемы и у пешеходов - местами приходиться прыгать с кочки на кочку, что бы попасть к своему подъезду. Фото отображают состояние многих дворов Советского р-на, г. Самара. Фоторепортаж

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