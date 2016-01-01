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Главная  /  Репортажи  /  Бездействие УК ЖКХ в подмосковном Дмитрове

Бездействие УК ЖКХ в подмосковном Дмитрове

Автор:
LM000005
Дата публикации:
22.02 23:27
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После оттепели, снегопада, дождя постоянно течёт крыша. Работы по устранению протечек не ведутся.

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