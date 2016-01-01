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Главная  /  Репортажи  /  Масленичный танцующий парад прошёл на Тверском бульваре в Москве

Масленичный танцующий парад прошёл на Тверском бульваре в Москве

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:30
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В рамках фестиваля "Московская масленица" по Тверскому бульвару прошёл танцующий парад. Актёры фестивального театрального сериала “Сказки Хозяйки зимы”, студенты Института Современного Искусства (ИСИ) и юные артисты из детской театральной студии “Триумф” всем желающим раздали яркие шары и цветы. Поднимал настроение в столь морозный вечер всем собравшимся духовой оркестр New Life Brass, под всем известные хиты дети и взрослые танцевали - устраивая небольшие флэшмобы на бульваре. Завершился парад чаепитием с блинами.

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