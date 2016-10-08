В Москве прошел масленичный танцующий парад с фонариками
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 22.02 23:24
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Вооружившись яркими атрибутами и фонариками, многоликий карнавал отправился на прогулку по Тверскому бульвару. Движение сопровождала живая музыка: зажигательные мелодии в исполнении духового оркестра New Life Brass наполнили и без того праздничную атмосферу динамикой и энергией. По ходу движения проводились танцевальные флешмобы. В конечной точке маршрута участников ждал приятный сюрприз - горячий ароматный чай с блинами.
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