В Москве прошел масленичный танцующий парад с фонариками

Автор: Uwis Дата публикации: 22.02 23:24

14

14 0

Вооружившись яркими атрибутами и фонариками, многоликий карнавал отправился на прогулку по Тверскому бульвару. Движение сопровождала живая музыка: зажигательные мелодии в исполнении духового оркестра New Life Brass наполнили и без того праздничную атмосферу динамикой и энергией. По ходу движения проводились танцевальные флешмобы. В конечной точке маршрута участников ждал приятный сюрприз - горячий ароматный чай с блинами.