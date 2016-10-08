Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Москве прошел масленичный танцующий парад с фонариками

В Москве прошел масленичный танцующий парад с фонариками

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22.02 23:24
  • 14
  • 0

Вооружившись яркими атрибутами и фонариками, многоликий карнавал отправился на прогулку по Тверскому бульвару. Движение сопровождала живая музыка: зажигательные мелодии в исполнении духового оркестра New Life Brass наполнили и без того праздничную атмосферу динамикой и энергией. По ходу движения проводились танцевальные флешмобы. В конечной точке маршрута участников ждал приятный сюрприз - горячий ароматный чай с блинами.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

3 0
01:02 | Uwis
Голографический повар круглосуточно дает мастер-классы по приготовлению блинов на Кузнецком мосту
19 0
22.02 22:30 | LaimeLaim
Масленичный танцующий парад прошёл на Тверском бульваре в Москве
103 0
08.10.2016 16:35 | Uwis
Открытие спортивного праздника и парад в честь Дня сотрудника органов внутренних дел в Лужниках
48 0
03.12.2016 20:54 | LaimeLaim
Украшение столицы к Новому году
35 1
21.02 19:00 | LaimeLaim
Арт-перформанс "Масленицы в стиле авангард" на Новом Арбате