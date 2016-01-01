Голографический повар круглосуточно дает мастер-классы по приготовлению блинов на Кузнецком мосту

Автор: Uwis Дата публикации: 01:02

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Голографический шеф-повар в дни фестиваля "Московская масленица" учит жителей и гостей столицы печь разноцветные блины. В темное время суток картинка смотрится особенно реалистично. Инсталляция оформлена в виде ярмарочного терема, внутри которого, кроме кухни и ее хозяина, установлено высокоточное оборудование, которое создают реалистичную трехмерную картинку. Инсталляция работает круглосуточно до 26 февраля. Если жители города положительно оценят идею такого проекта, то она будет использоваться и на других городских гастрономических праздниках.