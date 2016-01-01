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Главная  /  Репортажи  /  В Воронеже продолжают падать глыбы льда с домов

В Воронеже продолжают падать глыбы льда с домов

Автор:
Юлия Турлова
Дата публикации:
01:14
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Глыбы льда повредили входную конструкцию и засыпали всю пешеходную часть, чудом никто не пострадал.

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