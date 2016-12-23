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Монтаж конструкций у Триумфальной арки у метро "Парк Победы"

Автор:
Sargo
Дата публикации:
01:51
  • 9
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Около Триумфальной арки произведен монтаж конструкций.

  • 9
  • 0

Комментарии (0)

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