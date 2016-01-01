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Дороги заметены снегом в Сибири

Автор:
Kemerovovillage
Дата публикации:
09:52
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Опять снег, ветер и отсутствие готовности дорожных служб. Вместо 4 полос - 3, а местами и 2. Результат - как минимум 5 аварий в этот день на этой трассе.

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Комментарии (0)

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