Дороги заметены снегом в Сибири

Автор: Kemerovovillage Дата публикации: 09:52

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Опять снег, ветер и отсутствие готовности дорожных служб. Вместо 4 полос - 3, а местами и 2. Результат - как минимум 5 аварий в этот день на этой трассе.