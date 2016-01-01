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Главная  /  Репортажи  /  Коммунальные службы завалили снегом парковку в Ижевске

Коммунальные службы завалили снегом парковку в Ижевске

Автор:
facebook1398727073533282
Дата публикации:
09:56
  • 18
  • 0

В Ижевске, коммунальные службы завалили парковочные места во время чистки дороги.

  • 18
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