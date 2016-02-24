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Главная  /  Репортажи  /  Авиашоу в честь Дня защитника отечества в Приморском крае

Авиашоу в честь Дня защитника отечества в Приморском крае

Автор:
Kinematograf
Дата публикации:
10:02
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23 Февраля, в поселке около супермаркета Флагман, прошло авиашоу посвященное дню защитника отечества. В шоу принимали участие, члены местного авиамодельного кружка. В небо над супермаркетом поднялось около 30 единиц самолетов на радиоуправлении. Для реконструкции настоящего воздушного боя, организаторы праздника, сконструировали модель ЗСУ Шилка, которая вела огонь по самолетам из петард. Получилось эффектное зрелище, на которое собрались посмотреть, большая часть жителей поселка Кировский.

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