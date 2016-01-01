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Огромные пробки образовались на трассе под Уфой

Автор:
Komonova.O.V
Дата публикации:
11:26
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В результате перемета снегом дороги на Уфу образовалась пятикилометровая пробка от д. Анновка Белебеевского района до д. Николаевка Туймазинского района. В течение 9 часов с 6 часов утра не было ни одной единицы техники, чтобы вызволить людей из сложной ситуации на дороге. Обращения в МЧС и администрации двух районов по телефонам с трудом разрешили проблему только в 16 часов.

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