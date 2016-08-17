Один человек погиб в ДТП в городе Поронайск Сахалинской области

Автор: Аноним Дата публикации: 12:07

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В 5:00 водитель автомобиля "Тойота Краун Маджеста" въехал в автомобиль такси "Тойота королла". В результате погибла пассажирка такси, еще водитель и один пассажир такси находятся в реанимации. Водитель автомобиля "Тойота Краун" скрылся с места ДТП, бросив автомобиль. По некоторым источникам, известно, что виновник аварии, водитель автомобиля "Тойота Краун" является сотрудником следственного комитета г. Поронайск.