Один человек погиб в ДТП в городе Поронайск Сахалинской области
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 12:07
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В 5:00 водитель автомобиля "Тойота Краун Маджеста" въехал в автомобиль такси "Тойота королла". В результате погибла пассажирка такси, еще водитель и один пассажир такси находятся в реанимации. Водитель автомобиля "Тойота Краун" скрылся с места ДТП, бросив автомобиль. По некоторым источникам, известно, что виновник аварии, водитель автомобиля "Тойота Краун" является сотрудником следственного комитета г. Поронайск.
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