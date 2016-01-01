Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На юго-западе столицы идёт снег

На юго-западе столицы идёт снег

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
12:06
  • 14
  • 0

С самого утра идёт сильный снег, падая на тротуары он скрывает под собой лёд. Мороз спал в городе около -1С, к вечеру ожидается потепление.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
13:35 | Artem_077
23-го февраля Москву обильно посыпает снегом
9 0
13:07 | Sargo
На северо-востоке Москвы идет снегопад
29 0
13:28 | Гринфельд Павел
В Москве идёт снег
22 0
22.02 11:32 | LaimeLaim
Мелкий снег идет на юго-западе столицы