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Главная  /  Репортажи  /  Большая сосулька свисает с крыши жилого дома в Перми

Большая сосулька свисает с крыши жилого дома в Перми

Автор:
Evgenij.suhanoff26
Дата публикации:
17:16
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В Перми, над одним из подъездов жилого дома свисает большая сосулька. Она представляет угрозу для местных жителей, выходящих из подъезда.

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