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Главная  /  Репортажи  /  Вахта Почётного караула у вечного огня на Поклонной горе

Вахта Почётного караула у вечного огня на Поклонной горе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:00
  • 19
  • 1

На Поклонной горе с 10-16ч проходит вахта Почетного караула у вечного огня.

  • 19
  • 1

Комментарии (1)

  • LaimeLaim
    16:23
    http://www.mskagency.ru/materials/2640662
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