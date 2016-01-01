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Асфальт в лужи укладывают в городе Калач Воронежской области

Автор:
kill3494
Дата публикации:
17:23
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Ямочный ремонт в городе Калач Воронежской области. Дорожные службы укладывают битумную смесь прямо в лужи.

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