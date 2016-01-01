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Частный дом загорелся в Перми

Автор:
Evgenij.suhanoff26
Дата публикации:
17:27
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Жилой дом загорелся в частном секторе в городе Пермь. Пожар произошёл на Медногорской улице. Пострадавших в результате пожара нет.

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