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Лишние ценники в продуктовом магазине в Волгограде

Автор:
Afishi
Дата публикации:
17:40
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Сейчас зашел в магазин за продуктами и заметил несколько неточностей. 1. Висел ценник подсолнечника, которого нет в продаже. Это приводит к ошибочным покупкам. Ценников 3, а продавалось 2. Убрали по требованию. 2. Висел ценник кетчупа 500мг., которого нет в продаже. Продаются не "Лечо", а "Шашлычный". Убрали по требованию. 3. Нашел новый вид водки "Государев заказ". Стакан за 74 рубля.

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