МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Москве

Автор: tim777 Дата публикации: 16:17

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МЧС предупреждает о мокром снеге, гололедице и сильном ветре в Москве и области в четверг, 23 февраля. Неблагоприятные погодные условия в столице сохранятся. Из-за порывов ветра до 12-17 метров в секунду возможны повреждения линий электропередач, налипание мокрого снега на провода и деревья, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных конструкций. Все это может привести к затору на дорогах и повреждению автомобилей. Кроме того, возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, местами заносы на автомагистралях, а также увеличение количества ДТП. При усилении ветра пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие строения. Водителей же просят соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. По возможности автомобиль следует парковать в гараж, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.