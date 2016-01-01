Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Москве

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Москве

Автор:
tim777
Дата публикации:
16:17
  • 21
  • 0

МЧС предупреждает о мокром снеге, гололедице и сильном ветре в Москве и области в четверг, 23 февраля. Неблагоприятные погодные условия в столице сохранятся. Из-за порывов ветра до 12-17 метров в секунду возможны повреждения линий электропередач, налипание мокрого снега на провода и деревья, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных конструкций. Все это может привести к затору на дорогах и повреждению автомобилей. Кроме того, возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, местами заносы на автомагистралях, а также увеличение количества ДТП. При усилении ветра пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие строения. Водителей же просят соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. По возможности автомобиль следует парковать в гараж, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
17:22 | Гринфельд Павел
Снег продолжает засыпать столичный регион. Видео с юго-востока Москвы
2 0
17:25 | Kinematograf
Несколько серьёзных ДТП произошло на трассе Владивосток-Хабаровск
10 0
16:59 | tim777
Праздничная атрибутика: световая инсталляция на Московском доме книги
11 0
17:00 | alextsaryev99
Мокрый снег идёт в столице