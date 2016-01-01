Праздничная атрибутика: световая инсталляция на Московском доме книги

Автор: tim777 Дата публикации: 16:59

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Праздничная инсталляция, поздравляющая горожан с Днём Защитника Отечества появилась накануне на Московском доме книги. В вечерние часы атмосферу праздника дополняют знаменитые дома-книжки, на которых транслируются поздравления с 23 февраля. По городу курсирует общественный транспорт с установленными на крыше флагами с гербом Москвы и триколором. На зданиях в честь праздника также можно увидеть развешенные флаги.