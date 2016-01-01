Масленичные гуляния на Поклонной горе

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:59

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На Поклонной горе идут во всю масленичные гуляний. Дети и взрослые играют в "ручеёк", катаются с ледяной горки и веселятся.