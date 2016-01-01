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Масленичные гуляния на Поклонной горе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:59
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На Поклонной горе идут во всю масленичные гуляний. Дети и взрослые играют в "ручеёк", катаются с ледяной горки и веселятся.

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