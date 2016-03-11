Зимний Кубок Силы прошел в парке Кузьминки

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 17:04

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Мужской праздник в честь 23 февраля прошёл в парке Кузьминки. Показательные выступления и технику рукопашного боя продемонстрировали спортсмены клуба боевых искусств "Славяне". Затем прошёл зимний Кубок Силы Moscow Strongman- Стронгмен/Силовой Экстрим – соревнования по силовому экстриму с элементами шоу. Спортсмены поднимали бревно весом в 120 кг, выжимали гантель 80 кг, атлеты проявили силу и мощь в нескольких дисциплинах. А вот тягач "Скания" весов 8 тонн сдвинуть так и не смогли из-за погодных условий, очень было скользко.